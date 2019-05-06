رمضان.. عشرات الأئمة المغاربة يصلون اسبانيا لتقديم المواعظ الدينية

وصلت مجموعة تضم 56 من الأئمة والمرشدات الدينيات أول أمس السبت إلى مدريد بهدف التأطير الديني لأفراد الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا عبر السهر على إمامة الصلاة وإلقاء المحاضرات والمواعظ الدينية بالمساجد.

وتتكون بعثة الأئمة والمرشدين التي وصلت إلى إسبانيا من ست مرشدات، وخمسة مرشدين بالإضافة إلى 45 مقرئا وواعظا سيتوزعون على مختلف المناطق والجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي بإسبانيا.

وأكد وزير الازقفاف وشؤون الإسلامية، أن بعثة الأئمة والمرشدين مدعوة إلى السهر على التأطير الديني لأفراد الجالية المغربية في إسبانيا خلال شهر رمضان الفضيل، وكذا الحرص على أمنهم الروحي وحمايتهم من كل غلو أو تطرف بالإضافة إلى تكريس الثوابت التي يمثلها المذهب المالكي والتصوف السني والعقيدة الأشعرية.