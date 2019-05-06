شخص مُقنع يعتدي على مغربي في إسبانيا.. رش وجهه بمحض الأسيد!

تعرض قاصر مغربي لإعتداء خطير، نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما أقدم شخص مقنع على رشه في وجهه بحمض الأسيد، بالقرب من منزله ببلدة كاسبي، التابعة لمقاطعة سرقسطة باسبانيا، ولاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وكشفت مواقع إخبارية إسبانية، أن القاصر يبلغ من العمر 17 عاما، وخلف حمض الأسيد أضرارا بليغة شوهت ملامح وجه الضحية، ما اضطر بنقله فورا إلى مستشفى سرقسطة لتلقي العلاجات اللازمة.

وأضافت ذات المواقع، أنه يجهل إلى حدود اللحظة الدافع الرئيسي للإقدام على هذا الفعل، فيما فتحت عناصر الشرطة المدنية تحقيقا في الموضوع للوصول إلى مرتكب الفعل، ومعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث.