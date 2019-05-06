ترامب يؤكد دعمه لإسرائيل بقصف غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تحظى بدعم واشنطن الكامل بعدما قصفت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، بزعم الرد على الصواريخ التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من القطاع.

ودعا ترامب إلى إنهاء "هجمات الفلسطينيين على إسرائيل"، محذرا أهالي قطاع غزة من أن "مثل هذه الأفعال لن تحقق لهم أي شيء سوى مزيد من الشقاء".

وكتب ترامب على تويتر "مرة جديدة، تواجه إسرائيل وابلًا من الهجمات الصاروخية القاتلة من جانب حركتي حماس والجهاد الإسلامي الإرهابيتين. نحن ندعم إسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها".

وأضاف "لشعب غزة-هذه الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل لن تجلب لكم شيئا سوى مزيد من البؤس. أنهوا العنف واعملوا من أجل السلام -هذا يمكن أن يحدث!".

وكان قطاع غزة قد شهد منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي البلاد.

Advertisements

واستشهد 25 فلسطينيا، فيما أصيب 154 بجروح متفاوتة، كما قتل أربعة في الجانب الإسرائيلي.

وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل وإسرائيل، حيث دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الإثنين، بعد اندلاع أخطر مواجهات منذ الحرب على غزة بالعام 2014، بحسب ما أعلن ثلاثة مسؤولين مطلعين على المفاوضات.

وقال مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي إن اتفاق وقف إطلاق النار الجديد "تم بشرط أن يكون متبادلا ومتزامنا، وبشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة".

وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن من بين الخطوات "سيتم إعادة مساحة الصيد من 6 إلى 15 ميلا، واستكمال تحسين الكهرباء والوقود واستيراد البضائع وتحسين التصدير".