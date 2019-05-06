عرابة: اعتقال مشتبه بحادث "ضرب وهرب"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا من عرابة البطوف، وذلك للاشتباه بضلوعه في حادث "ضرب وهرب" في المدينة، الليلة الماضية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، اعتقلت الشرطة المشتبه به (27 عاما) بعد تحقيقات في أعقاب وقوع الحادث بين دراجة نارية، عابر سبيل، وسيارة خصوصية.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به، اليوم الإثنين. يذكر أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح إثر الحادث جروح أحدهم خطيرة، وهو من قرية دير حنا، فيما وُصِفت جراح الآخرين بأنها طفيفة.