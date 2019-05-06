القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا من عرابة البطوف، وذلك للاشتباه بضلوعه في حادث "ضرب وهرب" في المدينة، الليلة الماضية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، اعتقلت الشرطة المشتبه به (27 عاما) بعد تحقيقات في أعقاب وقوع الحادث بين دراجة نارية، عابر سبيل، وسيارة خصوصية.
ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به، اليوم الإثنين. يذكر أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح إثر الحادث جروح أحدهم خطيرة، وهو من قرية دير حنا، فيما وُصِفت جراح الآخرين بأنها طفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر عرابة: اعتقال مشتبه بحادث "ضرب وهرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.