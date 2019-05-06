25 شهيدا و154 إصابة بالعدوان الإسرائيلي على غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد 25 فلسطينا وأصيب عشرات بجروح متفاوتة، فيما تم تدمير مئات المنشآت المدنية والمنازل والمحال التجارية والمنازل بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا التصعيد منذ صباح السبت، إلى 25 شهيدا وأكثر من 154 إصابة، في حين قتل 4 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ في جنوب البلاد.

ووفقا للمعطيات التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الإثنين، فإن عدد الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان يوم السبت الماضي، بلغت 295 ما بين غارات بالطائرات والمدفعية والبوارج، واستهدفت 320 معلما مدنيا، منها بنايات مدنية سكنية وتجارية ومقرات حكومية ومساجد وورش حدادة ومحال تجارية ومؤسسات إعلامية وأراضي ودفيئات زراعية.

وبحسب المكتب الحكومي، تم قصف وتدمير 18 بناية ومنزل بالكامل واستهداف 10 منازل أخرى ومحيطها بالصواريخ. وأسفر العدوان عن تدمير 58 وحدة سكنية، وتضرر جزئي في 310 وحدات أخرى، وتضرر طفيف لمئات المنازل.

كما قصفت قوات الاحتلال مسجد المصطفى بمعسكر الشاطئ غرب مدينة غزة، و6 ورش حدادة وخراطة بحيي الزيتون والشجاعية. كما قصت الطائرات الحربية موانئ الصيادين في غزة وخانيونس ورفح. كما جرى تدمير، 5 مؤسسات إعلامية متواجدة في بنايات مدنية تم قصفها.

وطال القصف المقر الرئيس لجهاز الأمن الداخلي ومكتب الأمن والحماية التابع لمنزل مدير قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم، ومقر الشرطة العسكرية الـ17.

كما قصفت قوات الاحتلال، وفق البيان، 24 موقع تدريب وأكثر من 18 مرصدا تتبع للمقاومة. وقصفت كذلك سيارتين وتكتكين و4 دراجات نارية بشكل مباشر. وتضررت عشرات السيارات التي تعود للمواطنين و4 سيارات خدمات صحية خلال العدوان.

وذكر المكتب الحكومي، أن تم قصف أراض في محيط جامعتين وتضررهما، وتضرر عدد غير محدد من المدارس بشكل جزئي، وكل من مدرسة السيدة رقية بالصبرة، ومدرستي أحلام الحرازين وعبد العزيز الرنتيسي بخان يونس بأضرار بليغة جراء قصف محاذي لها.

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ونجمت أضرار بليغة بمحكمة شرعية شمال غزة الشرعية جراء القصف الإسرائيلي لمنطقة مجاورة لها، كما قصفت طائرات الاحتلال أكثر من 40 أرضا زراعية للمنطقة المجاورة لها.

25 شهيدا و154 جريحا

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الأحد، استشهاد خمسة بينهم رضيعة وإصابة 8 مواطنين آخرين جراء استهداف الطيران الحربي للاحتلال لأحد أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وشهداء استهداف شمال قطاع غزة هم: الشهيدة الرضيعة ماريا أحمد رمضان الغزالي 4 شهور، والشهيد أحمد رمضان رجب الغزالي 31 عاما، والشهيدة إيمان عبد الله موسى أصرف 30 عاما، وعبد الرحيم مصطفى طه المدهون، والطفل عبد الرحمن طلال عطية أبو الجديان 12 عاما. كما استشهد إياد عبد الله الشريحي من مخيم المغازي جراء استهداف للاحتلال للمنطقة الوسطى.

كما أعلنت الوزارة استشهاد: عبد الله عبد الرحيم المدهون 22 عاما، وفادي راغب بدران 31 عاما، وأماني المدهون 33 عاما، والجنين أيمن المدهون (9 أشهر) الذي استشهد في أحشاء والدته أماني، كما أعلنت الوزارة إصابة 154 مواطنا بجراح مختلفة جراء التصعيد الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد محمد عبد النبي أبو عرمانة، ومحمود سمير أبو عرمانة 27 عاما بقصف في البريج وسط قطاع غزة. ثم أعلنت استشهاد موسى حسين معمر 24 عاما، وعلي عبد الجواد 51 عاما، وهاني حمدان أبو شعر 37 عاما متأثرا بجراحه وإصابة 3 آخرين بجراح مختلفة جراء الاستهداف لرفح.

واستشهد ثلاثة مواطنين، مساء الأحد، في حادثين منفصلين، هم: بلال محمد البنا، وعبد الله أبو العطا، في استهداف تجمع للمواطنين شرقي حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة، في حين استشهد مواطن ثالث هو حامد أحمد عبد الخضري 34 عاما، وأصيب 3 في غارة نفذتها طائرات الاحتلال واستهدفت سيارة في شارع السدرة وسط غزة.