انت الان تتابع تفاصيل خبر سابع رمضان على مرسي داخل السجن.. وهذه ظروف حبسه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 10:43 صباحاً - قالت أسرة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، إن شهر رمضان الذي يبدأ اليوم الاثنين في مصر، هو السابع منذ توقيفه عقب الإطاحة به من الحكم، في 3 يوليو عام 2013، عقب عام من توليه السلطة.

جاء ذلك في بيان لأسرة مرسي، يوم الأحد، لكشف أحواله وتقديم التهنئة باسمه في رمضان، واصفة وضعه بأنه "اعتقال انفرادي تعسفي بمحسبه، وحصار تام وعزلة كاملة".

وقال البيان: إن "شهر رمضان الكريم يحل هذا العام ومرسي مُغيَّب وحيد، وسط حصار وتعتيم متعمد على طبيعة وظروف احتجازه".

وأضاف بيان الأسرة: "كما يحل شهر رمضان للعام الثالث على التوالي ونجله أسامة معتقل هو الآخَر ومُودَع في حبس انفرادي؛ للتنكيل به لدفاعه عن والده وعن الشرعية القانونية والدستورية".

وأوضح البيان أن الأسرة لا تعرف كثيراً عن الحالة الصحية لمرسي، في ظل ظروف احتجازه الحالية‏‎، مشيرة إلى أن ما يحدث له "مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم".

ودعت أسرة مرسي "كل الأحرار في العالم، والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وكل مهتم بالحرّية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف الانتهاكات الحالية".

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وأكدت الأسرة أن الأمة "تعيش نكبة حقيقة"، مؤكدة أن "قضية فلسطين ستظل أم القضايا العربية والإسلامية، رغم كل ما يُحاك ويُدبّر ضدَّها".

ولم تعلق السلطات المصرية بشأن ما ذكرته الأسرة، لكنها تزعم عادة أنها تقدم كافة الرعاية لكل السجناء دون تمييز.

وقالت أسرة مرسي مراراً إنها اعتادت أن تُمنع من زيارته، واتجهت للقضاء المصري لمحاولة إتمام الزيارة.

وحسب لائحة السجون المصرية؛ من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر.

واحتُجز مرسي، في يوليو 2013، عقب الإطاحة به من الحكم بعد عام من توليه المنصب، في حين صدرت بحقه أحكام نهائية بالسجن في 3 قضايا بمجموع أحكام وصلت إلى 48 عاماً.

وبخلاف حكم نهائي بإدراجه على "قوائم الإرهاب" لمدة 3 سنوات، يعيد القضاء محاكمته في قضيتين ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون بالبلاد، أحكامهما.