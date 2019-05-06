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وصول سفينة شحن إماراتية تحمل أطنانا من التمور الفاخرة لميناء المكلا

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وصلت إلى ميناء المكلا الأحد سفينة شحن إماراتية تحمل أطنانا من التمور الفاخرة، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وتأتي وصول هذه الشحنة عقب تدشين يوم أمس توزيع المير الرمضاني على أهالي محافظتي حضرموت وشبوة تزامنا مع عام التسامح، امتدادا لحملة المساعدات الإغاثية التي تقدمها الهيئة لمساعدة المواطنين. 

وأكد محمد عبيد الشامسي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت في تصريح صحفي له عقب رسو السفينة في الميناء على حرص دولة الإمارات على استمرار تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب في الأزمة التي تمر بها بلادهم. 

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وقال إن هذه المكرمة من التمور الفاخرة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ستوزع في أرجاء محافظتي حضرموت وشبوة عبر فرق الهلال الأحمر الإماراتي ، بحيث تصل إلى كافة المستحقين لها.

وأكد استعداد الهيئة وفرقها بالمحافظات لتوزيع أية مساعدات إنسانية وإغاثية تصل وحرصها على وصولها للأسر الفقيرة والمحتاجة بشكل مستعجل. 

وأضاف أن هذه السفينة هي جزء من منظومة متكاملة لقوافل وجسور إغاثية ومساعدات إنسانية بحرية وبرية وجوية وجزء من البرامج التي تنفدها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظات المحررة. 

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