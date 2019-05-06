شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز الكلى بحضرموت الوادي تتسلم معونات دوائية جديدة والان مع التفاصيل

أنهت مراكز الكلى بحضرموت الوادي والصحراء عملية تسلم 7992 محاليل وريدية من أملاح الصوديوم، و100 كيس من الاملاح الخاصة لمحطات تحلية المياه في المراكز. وجاءت المساعدات بدعم من البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان بعدن. Advertisements وأوضح المدير العام لمراكز الكلى مساعد سعيد برويشد أن تلك المعونة سيستفيد منها مرضى الفشل الكلوي والمراكز على مدى أربعة شهور . وأشاد برويشد بالجهود التي يبذلها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي ومتابعته المستمرة مع الجهات الداعمة والتعريف بما تقدمه المراكز من خدمة مجانية لمرضى الفشل الكلوي بمديريات حضرموت الوادي والمحافظات المجاورة. وتمنى مواصلة هذا الدعم في تلبية احتياجات المراكز الدوائية ومستلزمات الغسيل الكلوي بهدف تخفيف الأعباء على المتصدقين والداعمين لعمل وخدمة هذه المراكز.

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