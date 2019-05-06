شكرا لقرائتكم خبر عن عضو في أسرة آل ثاني ينهب رجل أعمال أردني 45 مليون ريال والان مع التفاصيل

دعا رجل اعمال أردني السلطات القطرية لمساعدته على استردادامواله التي استولى عليها احد افراد عائلة ال ثاني الحاكمة ويدعى الشيخ خ أ ع ال ثاني برفضه تسديد قيمة شيك بنكي صادر عنه على حسابه في بنك قطر الوطني.

وأوضح الاردني (س.ب.ف) إلى أنه تمت صفقة تجارية بينه وبين الشيخ وشركائه وتم دفع جزء من الصفقة شيك صادر عن الشيخ القطري قيمته 45 مليون ريال، موضحا أنه عند الاستفسار من بنك قطر الوطني عن حساب الشيخ ووجود رصيد وصحة الشيك من النواحي القانونية ، فكان جواب البنك إيجابيا.

أضاف أنه بعد إتمتم عملية البيع، سافر إلى الدوحة لصرف الشيك من البنك، لكن المفاجأة كانت مذهلة، حيث بعد تقديم الشيك للصرف بحوالي نصف ساعة، عاد الموظف قائلا إنه لا يمكن صرفه، رافضا إيضاح أسباب ذلك، وعند مراجعة مدير البنك كانت الإجابة بنفس الطريقة.

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ولفت إلى أنه عندما طالب بختم الشيك بالرفض حتى يستطيع اتخاذ الخطوات القانونية للحصول على أمواله، رفض مسؤولو البنك القطري ذلك، بالمخلفة للأصول المتبعة لدى البنوك العالمية، سواء من حيث عدم وجود رصيد، أو عدم كفاية رصيد، أو أن الشيك غير صحيح، متحججين بأنه عند الاتصال بالشيخ لإعلامه بصرف الشيك، طلب منهم عدم صرفه أو اتخاذ اي إجراء قانوني أو بنكي، لذلك أعادوا الشيك دون اتخاذ أي إجراءات.

أضاف أنه عانى ويعاني من ضغوطات هذا المتنفذ الشيخ "خ" ، الذي يمارس الضغط على البنك لعدم صرف الشيك منذ أكثر من عام ونصف العام، مشيراً الى أن خسائره المالية فاقت الملايين من الدولارات نتيجة تراكم فوائد الجهات الدائنة له، وأيضا لتوقف أعماله نتيجة عدم صرف هذا الشيك.

مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سافر أكثر من مرة إلى الدوحة، بحثا عن وسيلة للتواصل مع أمير قطر، لإنصافه من قريبه الذي استولى على أمواله وساهم في تراكم الديون عليه وعلى أسرته، واربك حياته إلا أنه فشل في كل محاولاته، وذلك لأن هذا الشيخ يمنع اتخاذ أي لإجراء يسمح للقانون القطري بإنصافه.