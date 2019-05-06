شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن تصفية مسؤول نقل أموال إيران لحماس بغزة والان مع التفاصيل
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، تصفية" فلسطيني في مدينة غزة، هو مسؤول ن نقل أموال إيران لحماس بغزة، الأمر الذي أعتبره مراقبون إشارة إلى العودة إلى سياسة الاغتيالات.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الكابينت أعطى الضوء الأخضر لجيش الاحتلال لتنفيذ عمليات واسعة في قطاع غزة واغتيال نشطاء فلسطينيين.
وأكد جيش الاحتلال في بيان أنه قام "بتصفية" حامد أحمد الخضري من سكان قطاع غزة بداعي أنه يمتلك شركة للصرافة تولت تسهيل تحويلات نقدية واسعة النطاق لمنظمات فلسطينية في قطاع غزة.
ولفت إلى أن شركة "حامد للصرافة" صنفت من قبل الحكومة الإسرائيلية في يونيو/حزيران 2018 "كمنظمة إرهابية".
وأوضح أن الخضري قام بتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى منظمات فلسطينية في قطاع غزة من خلال شركته وذلك بمساعدة صرافين وتجار في خارج الأراضي الفلسطينية.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن في تصريح وصل إلى "العين الإخبارية" انتشال الخضري من سيارة مدنية استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ وسط مدينة غزة.
وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى إصابة فلسطيني آخر كان في السيارة ذاتها دون الكشف عن اسمه.
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