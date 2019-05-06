شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا ترفع الحظر عن مواقع التواصل والان مع التفاصيل

ذكرت وسائل إعلام أن السلطات في سريلانكا قررت ،الاثنين، رفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي، بعد يوم من أعمال العنف وفقا للعين الإخبارية.

وفرضت حكومة سريلانكا، الأحد، حظر تجوال بمدينة نيجومبو، وحجبت مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للحد من الشائعات عقب اندلاع أعمال عنف بين جماعات مدنية بالمدينة الواقعة شمالي العاصمة كولومبو.

وفي وقت سابق، طردت سريلانكا، الأحد، 600 أجنبي، بينهم 200 رجل دين إسلامي منذ اعتداءات عيد الفصح التي اتهمت السلطات جماعة محلية متطرفة بتنفيذها.