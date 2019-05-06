شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5ر5 درجة يضرب سواحل الفلبين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:21 صباحًا, 6 مايو 2019 م المناطق_واس ضرب زلزال بلغت قوته 5ر5 درجة على مقياس ريختر سواحل الفلبين اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم رصد الزلزال في تمام الساعة 2.48 بالتوقيت العالمي، ويقع مركز الزلزال على بعد 67 كيلومترًا جنوب غرب مدينة لاواج على الساحل الشمالي لجزيرة لوزون في مقاطعة إيلوكوس الشمالية وعلى عمق 48 كيلومترًا.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5ر5 درجة يضرب سواحل الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.