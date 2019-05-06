إكسبو 2020 دبي يوفر رحلات تعليمية استثنائية وفريدة

كشف إكسبو 2020 دبي عن 4 رحلات مختلفة ومتخصصة ستكون متاحة لطلبة المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتناول كل منها موضوعا مختلفا، بما يتيح للطلبة من مختلف الفئات العمرية تجربة فريدة من نوعها تحقق لهم نقلة استثنائية في عالم المعرفة، وفقا للعين الإخبارية.

وجرى الإعداد لهذه الرحلات بهدف جذب اهتمام طلاب المدارس من مختلف الأعمار لتلك الموضوعات، وإلهامهم لكي يُصبحوا قوة تُحدث تغييرا إيجابيا. وجرى تشجيع أكثر من 500 من قيادات المدارس العامة والخاصة وصناع القرارات التعليمية، خلال ملتقى إكسبو للقيادات المدرسية، على البدء في التخطيط لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الرحلات التعليمية ذات الأسعار التنافسية، حيث يبلغ سعر تذكرة أي من هذه الرحلات الأربع 50 درهما إماراتيا للطالب.

تتيح هذه الرحلات للطلبة تجربة تعلُّم لا يمكن تفويتها، حيث تأخذهم إلى "عالم الفرص" و"الكون في حركة" و"عالم الاستدامة" و"إرث دولة الإمارات العربية المتحدة"، وتفتح أعينهم على دورهم في مستقبل الإنسانية، وتكشف عن الثقافة الغنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومستقبلها اللامع.

وقالت علياء آل علي، نائب رئيس برنامج إكسبو للمدارس في إكسبو 2020 دبي: "يلعب طلبة المدارس دورا محوريا في صنع عالم أفضل للأجيال القادمة، كونهم مبدعي الغد وقادة الفكر في المستقبل. يوفر إكسبو 2020 دبي فرصة تعليمية لا مثيل لها ستوسع آفاقهم وتلهمهم على الابتكار." وأضافت: "تمثل رحلاتنا الأربع المتخصصة فرصة تعليمية لا تتكرر. ونحن نسعى إلى إلهام التلاميذ في بيئة تفاعلية ومتكاملة، حيث يمكنهم استكشاف العوامل الأساسية التي تحقق التقدم في المستقبل، واكتشاف ثقافات وابتكارات 192 بلدا مشاركا. وفي وجود كل هذه الفرص التعليمية الرائعة والكثيرة، نحث المدارس على التحضير لزيارة إكسبو 2020 دبي من الآن".

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وقد وُضعت احتياجات أصحاب الهمم في الحسبان عند التخطيط لكل جولة من هذه الجولات. ويُتيح هذا لجميع الطلبة خوض تجربة كاملة مع إكسبو 2020 دبي، الذي سيمثل احتفالا بالابتكار والاكتشافات والترفيه على مدى 6 أشهر، بالإضافة إلى كونه أضخم حدث على الإطلاق يقام في العالم العربي.

وتشمل التذكرة دخول إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى رحلة بصحبة مرشد، وسوار معصم تعريفي. وسيسمح إكسبو 2020 دبي بمشاركة مجانية لشخص واحد كمرافق لكل 5 أو 10 أو 15 طالبا، على أن يتحدد هذا في ضوء أعمار الطلبة. ستتمكن إدارات المدارس من حجز التذاكر عبر نظام للحجز مخصص لهم سيتم الإعلان عنه في الأشهر المقبلة.

ويتيح برنامج إكسبو للمدارس فرصة للمدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة تسمح باستكشاف إكسبو 2020 دبي ورؤيته الدولية بطريقة شيقة وجذابة. ويتبنى البرنامج عددا من المبادرات، من بينها توفير موارد دراسية للمعلمين من أجل إلهام العقول الشابة؛ وقد رحب البرنامج بالفعل بأكثر من 140 مدرسة و5 آلاف تلميذ في مركز الزوار بإكسبو 2020 دبي منذ أكتوبر /تشرين الأول 2018 .