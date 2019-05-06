آل ثاني: يجب على العائلة الحاكمة التحرك ضد تنظيم الحمدين

أكد الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، المعارض القطري لنظام الحكم في الدوحة، إنه على العائلة الحاكمة في قطر أن لا تقف مكتوفة الأيدي، أمام تنظيم الحمدين الطائش، مشيرا إلى أن حكام الدول يعتمدون على بطانة خيّرة يقدمون لهم المشورة، أما تميم العار فيعتمد على عزمي بشارة.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أوضح الشيخ الفهد: "على العائلة الحاكمة في قطر أن لا تقف مكتوفة الأيدي، أمام تنظيم الحمدين الطائش، وزعزعة حكم آل ثاني بيد أستاذ الكنيسة والأفكار الشيطانية والمرتزقة، ممن لهم مصالح تخريبية ومن يتصيدون بالماء العكر، الحكام يضعون بطانه خيره وحمد وتميم بطانتهم عزمي".

يذكر أن عزمي بشارة يعد مستشارا خاصا لتميم، ويشرف بشكل مباشر على مشروعات الأمير القطري الإعلامية، والمتمثلة في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية، ويدير مركزا مشبوها للأبحاث السياسية من الدوحة.

وتابع: "بداية الأزمة القطرية ليست من بعد المقاطعة الخليجية بل تمتد إلى أكثر من 25عاما، ولكن كانت الدبلوماسية تديرها طوال تلك الفترة بين القيادات الخليجية بالصبر والحكمة، حفاظا على الروابط المشتركة، وهذا دليل قاطع على تنظيم الحمدين على نقض المعاهدات الموثقة بكل من شارك في هذه الاتفاقية".

وفي وقت سابق دعا الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، مجلس التعاون الخليجي وقادة الخليج بتحرير قطر والشعب القطري من الاحتلال الإيراني والتركي.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أوضح الشيخ فهد: "قطر أصبحت عاصمة الإرهاب العابر للحدود وخيانة الوطن والدين والأمه لخدمة المجوس وإخوان الشيطان عبيد الصهاينة".

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وأضاف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى: "نطالب ونناشد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وقادة دول الخليج، تحرير شعب قطر من الاحتلال التركي والإيراني، قائلا: "ابتلينا بنظام ينام ويصحى على الهلوسة بكأس العالم، ويبدي مصلحة العمال والمقيم على المواطن لا نقول يا أهل قطر إلى صبرا جميلا والله المستعان".

ويتزايد الحراك المناهض لسياسات تنظيم الحمدين داخل أسرة آل ثاني، بشكل ملحوظ منذ المقاطعة العربية لقطر، بعد أن زاد تحكم عصابة الدوحة في السلطة بالحديد والنار وعد السماح لأي صوت معارض بالخروج.

ولم يعد ثمة شك بأن عناد وتعنت تنظيم الحمدين بات يشكل خطرا على الشعب القطري نفسه، إذ أن خروج أحد أفراد الأسرة الحاكمة، لينوه بأن سياسات النظام القطري التعسفية تجاه قبيلة الغفران قد تطال أي قبائل أخرى في قطر، يؤكد وجود حراك مناهض داخل العائلة المالكة، لكنه بانتظار اللحظة المناسبة للخروج إلى العلن.

وتعرّض عدد كبير من أبناء الشعب القطري على يد نظام الحمدين، لأبشع أنواع الانتهاكات؛ بداية من سحب الجنسية والترحيل القسري من البلاد، وصولًا إلى الحرمان من الخدمات الأساسية صحية وتعليمية واجتماعية وغيرها، وهو ما لم يسلم منه أيضًا أطفال الغفران الذين عاشوا التشريد والحرمان من الخدمات وسحب الجنسية، كما فعل نظام حمد مع آبائهم.

وبات تنظيم الحمدين راعي الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط، على شفا العزلة التامة عن محيطه العربي، بسبب تصرفات عصابة آل ثاني الحاكمة في قطر التي تكيد للأشقاء، وتسعى لتشويههم والتدخل في شؤونهم، ودعم الميليشيات المتطرفة التي تستهدف أمن الدول العربي