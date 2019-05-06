الشرطة السريلانكية تكتشف معسكرا لتدريب الإرهابيين على مساحة 10 أفدنة شرق البلاد

اكتشفت الشرطة السريلانكية معسكرا على مساحة 10 أفدنة ببلدة "كاتانكودي" في شرق البلاد يعتقد أن الإرهابيين الذين لهم صلات بمجزرة "عيد القيامة" تدربوا فيه على إطلاق النار وصنع القنابل،وفقا للعين الإخبارية.

ويقع المعسكر في منطقة سكنية فقيرة على مشارف بلدة هي مسقط رأس زهران هاشم العقل المدبر للهجمات التي وقعت في 21 أبريل/نيسان، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

وقال ضابط شرطة كبير في منطقة "باتيكالوا" إن الإرهابيين أرادوا أن يجعلوا هذا المكان يبدو عاديا، إذا جاء أحد ليرى فسيبدو المكان مثل مزرعة، ولكن ما كانوا يفعلونه هو إرهاب.

وأضاف أن الشرطة عثرت على ثقوب ناجمة عن أعيرة نارية في الجدار الواقع على أحد جانبي المكان، بالإضافة إلى أنابيب طويلة يعتقد أنها تحوي قنابل.