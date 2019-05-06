غداً .. جولة مفاوضات جديدة إيران ومجموعة 4+1 بشأن الاتفاق النووي

تحتضن العاصمة البلجيكية بروكسل، غداً الثلاثاء، جولة جديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 بشأن الاتفاق النووي، وفقاً لما ذكرته مصادر دبلوماسية إيرانية.

وقالت المصادر، "إن انطلاق جولة مفاوضات بين إيران و4+1 في العاصمة البلجيكية بروكسل تبدأ الثلاثاء على مستوى الخبراء"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“.

ووفقاً للوكالة فإن في هذه الجولة بين إيران والدول الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بالإضافة إلى روسيا والصين، سيتم البحث بشأن متعددة من بينها العقوبات الأمريكية وعدم تمديد الإعفاءات المتعلقة بالنفط الإيراني، وكذلك التهديد بفرض عقوبات على من يتعاون مع طهران في المجال النووي.

وأوضح المصدر الإيراني المطلع، ”أن الجانب الإيراني سيطرح موضوع تأخر الدول الأوروبية في تدشين العمل بالآلية المالية التجارية المعروفة بـ ”“إينستكس“ التي أنشأتها الاتحاد الأوروبي أواخر يناير، من أجل مساعدة طهران للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وبناء على هذه الآلية، ستظل هناك علاقات مالية بين إيران وأوروبا، كما يمكن أن تستخدم هذه الآلية من قبل المصدرين والمستوردين الأوروبية لمواصلة التجارة مع إيران فيما يخص السلع الأساسية والمدفوعات الطبية المرتبطة في المرحلة الأولى، على أن يتم توسيع العمل بها في المرحلة الثانية.