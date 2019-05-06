التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جرى التوصل اليوم إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بدأ اليوم الاثنين في الساعة 4:30 صباحًا.

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ونجحت الجهود المصرية والأممية في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل في قطاع غزة، بعد يومين من التصعيد العسكري الإسرائيلي، الذي أسفر عن استشهاد 25 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 160 آخرين وتدمير في الممتلكات والمواقع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن تفاصيل وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي يشمل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتزام الاحتلال بتنفيذ اجراءات تخفيف الحصار بما فيها فتح المعابر.

وأضافت الوكالة أن الاتفاق يشمل كذلك وقف استهداف الصيادين والمزارعين والمتظاهرين في المسيرات السلمية شرق القطاع.