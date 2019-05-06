أمريكا ترسل حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط في تحذير لإيران

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قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي يوم الأحد إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".

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وأضاف بولتون أن هذا القرار اتخذ "ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلقة والمتصاعدة".

وقال إن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني ولكننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري الإسلامي أو القوات النظامية الإيرانية".

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