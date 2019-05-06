- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي يوم الأحد إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
شاهد: موكب ملك تايلاند الجديد في شوارع بانكوك
آسياEuronews Arabia
-
شاهد استعدادات مسلمي باكستان لاستقبال شهر رمضان
باكستانEuronews Arabia
-
شاهد: زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريب على توجيه ضربات
آسياEuronews Arabia
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
أمريكا ترسل حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط في تحذير لإيران
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
وأضاف بولتون أن هذا القرار اتخذ "ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلقة والمتصاعدة".
وقال إن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني ولكننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري الإسلامي أو القوات النظامية الإيرانية".
إقرأ أيضاً:
ترامب: نؤيد إسرائيل 100% في مواجهة الهجمات الصاروخية من غزة
التلفزيون الإيراني يقول إن وزير الخارجية سيزور زيارة كوريا الشمالية قريباً
مع التركيز على الحديدة.. حرب اليمن تستعر في مناطق أخرى
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا ترسل حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط في تحذير لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.