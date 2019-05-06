ترامب: الولايات المتحدة تدعم إسرائيل 100%

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ترامب

وكتب ترامب على تويتر "مرّةً جديدة، تُواجه إسرائيل وابلًا من الهجمات الصاروخيّة القاتلة من جانب حركتَي حماس والجهاد الإسلامي الإرهابيّتين. نحن ندعم إسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها".

وأضاف "لشعب غزّة - هذه الأعمال الإرهابيّة ضدّ إسرائيل لن تجلب لكُم شيئاً سوى مزيد من البؤس. أنهوا العنف واعملوا من أجل السّلام - هذا يمكن أن يحدث!".

وارتفع عدد القتلى جرّاء التّصعيد العنيف بين إسرائيل وقطاع غزّة منذ السبت، إلى 23 فلسطينيّاً بينهم نشطاء ينتمون إلى حركتَي حماس والجهاد الإسلامي، وأربعة في الجانب الإسرائيلي، وسط مخاوف من تطوّر الأحداث إلى حرب جديدة بين الطرفين.