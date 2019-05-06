الحجار: حزب الله يغطي تهريب البضائع من سوريا الى لبنان

أشار عضو كتلة المستقبل النائب ​محمد الحجار​ إلى أن "هناك اشاعات تؤثر سلبا على انتظام العمل في الدولة والمؤسسات العامة"، لافتا الى ان "مصرف ​لبنان​ ليس له علاقة بميزانية الدولة وهو خاضع لقانون النقد والتسليف واليوم سيحصل تمني من الحاكم ​رياض سلامة​ على نقابة موظفي المصرف بوقف الاضراب"، مؤكدا ان "​المصارف​ جاهزة لتقديم المساعدة ولكن على الدولة البدء بالإصلاحات".

وفي حديث اذاعي اشار الحجار إلى ان "هناك الكثير من التظاهرات التي رأيناها في الاسابيع الماضية مبنية على اشاعات"، لافتا الى ان "وزير المال ​علي حسن خليل​ اعلن مرارا وتكرارا انه لا يوجد اقتطاع من رواتب الموظفين".

وكشف الحجار ان "هناك قرارات صدرت عن مجلس الدفاع الاعلى لضبط المعابر الحدودية"، معتبرا ان "​حزب الله​ يغطي تهريب البضائع من ​سوريا​ الى لبنان".