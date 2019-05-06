النشرة: بدء اعتصام موظفي مستشفى صيدا الحكومي

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان العاملين في ​مستشفى صيدا الحكومي​ بدأوا اعتصاما بوجود حشد من الموظفين وأهاليهم و​الهيئات النقابية​ الداعمة. وعلم أن ​القوى الأمنية​ اقفلت مداخل الطرقات المؤدية إلى مخفر صيدا- الحسبة لمنع الإعتصام المقرر، دعماً لموظفي مستشفى صيدا الحكومي.

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