وفد من الكتيبة الإسبانية وضعوا إكليلا من الزهر على النصب التذكاري للجنود

قام وفد من ​الكتيبة الإسبانية​ العاملة ضمن ​قوات اليونيفيل​ من القطاع الشرقي في ​جنوب لبنان​، تقدمه رئيس الكتيبة الكولونيل كويستا برفقة احدى شقيقات الجنود الاسبان الذي قضوا في ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ بمحلة الدردارة على طريق عام ​الخيام​ تل النحاس، قبل عدة سنوات، حيث وضعوا اكليلا من الزهر على النصب التذكاري للجنود ووقفوا دقيقة صمت حداد على ارواحهم وتأدية التحية العسكرية لهم.

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