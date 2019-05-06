وصول جثمان المطران رولان ابو جودة الى الصرح البطريركي

وصل جثمان المطران رولان ابو جودة الى الصرح البطريركي في ​بكركي​، حيث استقبله، عند الباب الرئيسي، البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشاره بطرس الراعي​ ولفيف من المطارنة والكهنة.

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