حزب الاتحاد:الاعتداء الاسرائيلي على غزة هدفه تقويض المقاومة وإنهاء دورها

رأى حزب "الاتحاد" ان "العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، يأتي بدعم أميركي، وفي ظل صمت عربي لافت، لتقويض المقاومة وإنهاء دورها، والتطويع لتمرير صفقة القرن والقبول بها، كما يأتي كتجربة أو "بروفة" مبدئية من أجل شن العدوان على ​لبنان​ لتغيير معادلة القوة، وهذا العدوان يشكل ​ارهاب​ الدولة المنظم، وانتهاكا صارخا وخطيرا للمواثيق الدولية، واستهداف مقصود ومدروس للمدنيين والعزل ووسائل الإعلام، ما يشكل جريمة حرب تستدعي إحالة قادة العدو الصهيوني على المحاكم الدولية، والذي يستهدف المدنيين في ظل فشله في استهداف مراكز المقاومة".

ودعا إلى تحرك ​فلسطين​ي وعربي ودولي عاجل لدعم صمود أهلنا في فلسطين عامة وفي ​قطاع غزة​ خاصة، ووقف العدوان الصهيوني الغاشم والمستمر، مما يستدعي وقفة فلسطينية شاملة كجسم واحد لدعم القطاع وعدم استفراده وتصويره على أنه كيان منفصل إداريا وجغرافيا عن فلسطين.

وناشد الجميع لوعي مخاطر هذا العدوان وأبعاده ويدعو ​فصائل المقاومة​ كافة إلى وحدة الموقف والبقاء على جهوزية ​السلاح​ من أجل الرد على أي اعتداء صهيوني، للتأكيد على أن زمن الاعتداء على العرب دون أن يلقى المعتدي الرد الموجع قد ولى، وأن المقاومة ليست عاجزة عن الرد على جرائمه الموصوفة متسلحة بالحق الذي كرسته الشرائع والمواثيق الدولية.