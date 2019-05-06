طقس يوم غد غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة تحت معدلاتها الموسمية

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن كتل هوائيّة دافئة تؤثّر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط تنحسر تدريجيا ابداءً من يوم الثلاثاء، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائما إجمالاً بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسميّة ورياح ناشطة تصل الى 75 كلم/س خاصة في المناطق الشمالية، كما تتساقط أمطار متفرقة في المناطق الداخلية و الجبلية ابتداءً في فترة بعد الظهر والمساء.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (تصبح تحت معدلاتها الموسميّة) وارتفاع نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة في الداخل و على المرتفعات
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