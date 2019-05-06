طقس يوم غد غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة تحت معدلاتها الموسمية

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن كتل هوائيّة دافئة تؤثّر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط تنحسر تدريجيا ابداءً من يوم الثلاثاء، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائما إجمالاً بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع في ​درجات الحرارة​ التي تكون فوق معدلاتها الموسميّة ورياح ناشطة تصل الى 75 كلم/س خاصة في المناطق الشمالية، كما تتساقط ​أمطار​ متفرقة في المناطق الداخلية و الجبلية ابتداءً في فترة بعد الظهر والمساء.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (تصبح تحت معدلاتها الموسميّة) وارتفاع نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة في الداخل و على المرتفعات