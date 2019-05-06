لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ حذّر في مذكرة اليوم جميع الموظفين من الإضراب وهدّدهم بالنتائج القانونية على أنواعها"، متسائلا: "ماذا عندما أضرب هو وغيره عن ​تشكيل الحكومة​ بعد الإنتخابات وشَلُّوا البلد 7 أشهر؟ قد يكون معظم الناس بسطاء مسالمون، لكنهم سيْلٌ جارِف عندما تمَسّ بلقمة عيشهم، إنتبهوا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: قد يكون معظم الناس بسطاء لكنهم سيْلٌ جارِف عندما تمَسّ بلقمة عيشهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.