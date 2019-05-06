اجتماع بمركز العمل البلدي لحزب الله لمعالجة الآثار السلبية لمحطة ايعات

عُقد في مركز العمل البلدي لحزب الله في بعلبك اجتماع عمل لمعالجة الآثار السلبية لمحطة ايعات بعد فيضانات مياه الصرف الصحي التي سببتها المحطة على آلاف الدونمات الزراعية في سهل وبلدات ايعات شليفا، دير الأحمر، مقنة، الكنيسة.
وأكد محافظ بعلبك بشير خضر أنه وضع نفسه بتصرف المجتمعين ضمن صلاحيات المحافظة وسنعمل على محاسبة أصحاب المؤسسات التي تسبب الضرر بالتعاون مع البلديات لما لهذه المشكلة من تداعيات سلبية وآثار صحية وبيئية واجتماعية.
من جهته اكد النائب حسين الحاج حسن أن "ما يحصل على الأرض لم يعد يحتمل ، المنطقة عانت من هطول الأمطار وتسببت بفيضانات، وأدت إلى مشاكل في القرى المتضررة ، والناس بدأت تضع الحواجز الترابية لرد الأذى عنها ، هذه مسؤولية وزارة الطاقة لتأتي وتعالج وترى ماذا تريد أن تفعل".
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