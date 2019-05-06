رودز فور لايف تخرج دفعة جديدة من عناصر قوى الأمن الداخلي

خرّجت جمعية "رودز فور لايف" دفعةً جديدةً من 20 رتيباً وعنصراً ودرّاجاً من ​قوى الأمن​ الداخليّ تابعوا دورة تدريبية على برنامجٍ إنقاذيّ تحت عنوان "المستجيب الأوّل" يطوّر مهاراتهم لتثبيت أوضاع المصابين إصابات بالغة على الطرق اللّبنانيّة، بشراكة استراتيجية مع البنك ال​لبنان​ي للتجارة BLC Bank.

وتابع هذا البرنامج 20 درّاجاً من الوحدات العاملة في ​جنوب لبنان​ على مدى سبعة أيّام في معهد التدريب التابع لقوى الأمن الداخليّ في ​عرمون​ وتسلّموا شهادات و حقائب إنقاذ تؤهلهم لتطبيق مهاراتهم قبل وصول المسعفين على مسرح الحادث.