النشرة: قوة إسرائيلية تتفقد السياج الحدودي على طول الخط التقني

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر تفقدت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي على طول الخط التقني ما بين تلال ​الوزاني​ ووادي العسل مرورا ب​الغجر​ و​العباسية​.

وكان عناصر الدورية يتوقفون بين مسافة وأخرى عند هذا السياج لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليه، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش و​قوات اليونيفيل​ في نقاط قريبة ومشرفة على هذا الخط في محاور ​عين عرب​ والميري والمجيدية وصولا حتى مزرعة بسطرة بهدف مراقبة الوضع.