النشرة: قوة إسرائيلية تتفقد السياج الحدودي على طول الخط التقني

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر تفقدت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي على طول الخط التقني ما بين تلال الوزاني ووادي العسل مرورا بالغجر والعباسية.
وكان عناصر الدورية يتوقفون بين مسافة وأخرى عند هذا السياج لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليه، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة ومشرفة على هذا الخط في محاور عين عرب والميري والمجيدية وصولا حتى مزرعة بسطرة بهدف مراقبة الوضع.
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