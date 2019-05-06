أفادت ​غرفة التحكم المروري​ أنه عند الساعة 9.30 من تاريخه حصل تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد ​البترون​ باتجاه جبيل عند مفرق ​كفرعبيدا​ نتج منه جريح.

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كانت هذه تفاصيل خبر جريح نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد البترون باتجاه جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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