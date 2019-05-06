الأسمر: نأمل من الحريري إجراء حوار مع الإتحاد العمال وجمعية المصارف

أكد رئيس الإتحاد ​العمال​ي العام بشار الأسمر أنه "يهمنا أن يطبق رئيس ​الحكومة​ قانون العقد الجماعي الموقع بيننا وبين الدولة ومن المفترض عندما يقوم بتخفيض المعاشات أن يتواصل معنا فيما لم يطرق أحد باب ​الإتحاد العمالي العام​"، مشيراً إلى أن "الناس تقوم بالإضراب كي يسمعها المسؤولون وهذا من باب وجعها".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "أننا نأمل من ​الحريري​ إجراء حوار مع الإتحاد العمال و​جمعية المصارف​ وقد قرأت مواد في ​الموازنة​ تضر بحقوق العاملين والمتقاعدين والعسكريين، فهل هؤلاء هم من ساهم بخراب ​لبنان​؟"، موضحاً أن "المواد التي تسبب خلافا في الموازنة يجب إزالتها وأموال العسكر لا توفر سوى 115 مليار ليرة تقريبا".