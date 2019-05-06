الأسمر: نأمل من الحريري إجراء حوار مع الإتحاد العمال وجمعية المصارف

أكد رئيس الإتحاد العمالي العام بشار الأسمر أنه "يهمنا أن يطبق رئيس الحكومة قانون العقد الجماعي الموقع بيننا وبين الدولة ومن المفترض عندما يقوم بتخفيض المعاشات أن يتواصل معنا فيما لم يطرق أحد باب الإتحاد العمالي العام"، مشيراً إلى أن "الناس تقوم بالإضراب كي يسمعها المسؤولون وهذا من باب وجعها".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "أننا نأمل من الحريري إجراء حوار مع الإتحاد العمال وجمعية المصارف وقد قرأت مواد في الموازنة تضر بحقوق العاملين والمتقاعدين والعسكريين، فهل هؤلاء هم من ساهم بخراب لبنان؟"، موضحاً أن "المواد التي تسبب خلافا في الموازنة يجب إزالتها وأموال العسكر لا توفر سوى 115 مليار ليرة تقريبا".
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