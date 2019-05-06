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فندق لو غراي ببيروت يحصد جائزة الرائد في الرفاهية في لبنان

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حصد فندق لوغراي ​بيروت​ جائزة World Travel Awards عن فئة الفندق الرائد في الرفاهية في ​لبنان​ بنتيجة التصويت الذي حصل في شباط من العام الحالي وانتهى بحصوله على هذه الجائزة التي أعلن عنها في 25 أبريل 2019.

تم ذلك في حفل نظمته جوائز World Travel Awards في مدينة وارنر براذرز في ​أبو ظبي​ والذي تخلله عشاء فاخر وعروض ترفيهية إضافة إلى إعلان الجوائز التي تميز بها اسم لبنان من خلال حصول فندق لوغراي بيروت على جائزة الرائد في الرفاهية الفندقية متوجاً بذلك مسيرة ناجحة من التميز في هذا المجال ومضيفاً على رصيده من الجوائز بعد أن حصل العام الماضي على جائزة Prix Villegiature الفرنسية عن أجمل حوض سباحة في ​الشرق الأوسط​ لعام 2018 وحلّ فيها بين أفضل خمسة فنادق في ​الشرق الاوسط​ كما حصل علي جائزة Lebanon’s Best Hotel Spa من World Spa Awards عن سنتي 2017 و2018.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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