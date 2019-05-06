فندق لو غراي ببيروت يحصد جائزة الرائد في الرفاهية في لبنان

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حصد فندق لوغراي بيروت جائزة World Travel Awards عن فئة الفندق الرائد في الرفاهية في لبنان بنتيجة التصويت الذي حصل في شباط من العام الحالي وانتهى بحصوله على هذه الجائزة التي أعلن عنها في 25 أبريل 2019.
تم ذلك في حفل نظمته جوائز World Travel Awards في مدينة وارنر براذرز في أبو ظبي والذي تخلله عشاء فاخر وعروض ترفيهية إضافة إلى إعلان الجوائز التي تميز بها اسم لبنان من خلال حصول فندق لوغراي بيروت على جائزة الرائد في الرفاهية الفندقية متوجاً بذلك مسيرة ناجحة من التميز في هذا المجال ومضيفاً على رصيده من الجوائز بعد أن حصل العام الماضي على جائزة Prix Villegiature الفرنسية عن أجمل حوض سباحة في الشرق الأوسط لعام 2018 وحلّ فيها بين أفضل خمسة فنادق في الشرق الاوسط كما حصل علي جائزة Lebanon’s Best Hotel Spa من World Spa Awards عن سنتي 2017 و2018.
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