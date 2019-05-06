الحاج: استمرار الاضراب يعني عدم تسليمنا الأموال النقدية ما سيؤدي الى اشكالية في المصارف

أعلن رئيس اتحاد ​نقابات موظفي المصارف​ ​جورج الحاج​، "ان حتى الآن كل شيء يسير بشكل طبيعي ولكن استمرار الاضراب في ​مصرف لبنان​ يعني عدم تسليمنا الأموال النقدية ما سيؤدي الى اشكالية في المصارف،" موضحا ان لذلك "قد تعلن المصارف الاضراب تفاديا لاشكالات قد تحصل بين الموظفين فيها والمواطنين."

وكشف الحاج في حديث تلفزيوني، الى "ان سنلتقي عند الساعة 11 مع موظفي مصرف لبنان، ونحن أخّرنا كموظفي المصارف اي اعلان من جهتنا ليوم الأربعاء كي تتبلور الصورة اكثر".