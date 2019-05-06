ستولتبرغ: شراء تركيا منظومة "إس 400" قرار وطني

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتبرغ أن موضوع شراء تركيا لمنظومة صواريخ "إس 400" الروسية، هو قرار وطني، مشيراً إلى تضامن الحلف مع تركيا، في كل ما تواجهه من تحديات أمنية.
وشدد على أن "العمل العسكري بين الدول الأعضاء في الناتو، يعتبر أساسياً من ناحية تنفيذ عمليات الناتو ومهامه".
وعلّق ستولتبرغ على التحفظات الأميركية بشأن هذه الصفقة، بالتأكيد ان "هذا الأمر يعتبر شائكاً"، متمنيًاً حل هذا الأمر بين الدولتين.
وعبّر عن ارتياحه للمفاوضات بين تركيا والولايات المتحدة فيما يخص صفقة منظومة صواريخ الباتريوت بين البلدين، مشيراً إلى التعاون بين كل من تركيا وفرنسا وإيطاليا لتطوير منظومات دفاع جوي طويلة الأمد.
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