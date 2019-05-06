الصحة الفلسطينية: مقتل طفل فلسطيني في غزة وعدد القتلى 24 شخصا

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، في بيان، عن مقتل طفل فلسطيني في استهداف ​الطائرات الإسرائيلية​ شمال ​قطاع غزة​.

ولفتت إلى مقتل 24 فلسطينياً بينهم 3 سيدات وجنينان ورضيعتان وإصابة 154 منذ بدء التصعيد الاسرائيلي ضد القطاع.

بدورها، أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جنديين إسرائيليين أصيبا بسقوط ​قذيفة هاون​ على مركبتهم العسكرية عند حدود قطاع غزة.

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.