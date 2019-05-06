​الولايات المتحدة ترد على خطوة تركيا "المستفزة" في البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

حض مسؤولون أميركيون، أمس الأحد، تركيا على عدم المضي قدمًا في أنشطة تنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية، والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي أنشطة غير قانونية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورجان اورتاجوس، في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء النوايا المعلنة لتركيا بشأن البدء بعمليات تنقيب في منطقة تعتبرها جمهورية قبرص منطقتها الاقتصادية الخالصة".

وأضافت المتحدثة: "هذه الخطوة بالغة الاستفزاز وتهدد بإثارة التوترات في المنطقة. نحض السلطات التركية على وقف هذه العمليات ونشجع جميع الأطراف على ضبط النفس"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأعلنت تركيا الجمعة نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط تؤكد السلطات القبرصية أنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

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وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أول أمس السبت، عن "قلقها البالغ" حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".

وذكرت في بيان أنه: "في مارس 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط".

وأضافت موجيريني: "في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني"، مؤكدة أن: "الاتحاد الأوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص".

وفي الأعوام الأخيرة، وقعت قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، عقودًا للتنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية و"إكسون موبيل" الأميركية.

لكن أنقرة، التي اجتاحت قواتها الشطر الشمالي من الجزيرة العام 1974، تطالب بوقف أي عملية تنقيب مع استمرار ما تصفه بعدم التوصل إلى حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك.​