فوز لورينتينو كورتيزو بانتخابات الرئاسة في بنما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلنت المحكمة الانتخابية في بنما، فوز وزير الزراعة السابق لورينتينو "نيتو" كورتيزو في انتخابات الرئاسة التي جرت في البلاد أمس الأحد، بحصوله على 95% من الأصوات بعد سباق متقارب على نحو غير متوقع.

وجاء مرشح حزب التغيير الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط رومولو رو في المركز الثاني بفارق نقطتين، ولكنه لم يعترف بعد بهزيمته، وهذه النتائج مبدئية وسيليها إعلان رسمي بنتيجة الانتخابات.

وسيرث الرئيس المقبل واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، والذي تبدي الصين اهتمامًا متزايدًا به، ولكن هناك أيضًا ضغوطًا متزايدة لخفض الهوة بين الفقراء والأغنياء وتنقية الحياة السياسة في أعقاب فضيحة الفساد التي ضمت شركة أودبريشت البرازيلية للإنشاءات وتسريب وثائق بنما.​