بعض الجنود تعرّضوا للذبح، هجوم على معسكر تدريبٍ تابع لحفتر جنوبي ليبيا

قال رئيس بلدية سبها، حامد الخيالي إن تسعة جنود قتلوا اليوم، السبت 4 ماي 2019، في هجوم على معسكر تدريب تابع لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خلفية حفتر، شرق البلاد، بالمدينة الواقعة في جنوب ليبيا.

وأفاد الخيالي لموقع "العين الإخبارية" بوقوع "9 قتلى بصفوف الجيش الليبي في هجوم إرهابي على معسكر للقوات المسلحة"، مشيرا إلى أن "بعض الجنود تعرضوا للذبح على يد الإرهابيين".

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ولم يحدد الخيالي هوية المهاجمين، فيما رجح مصدر محلي، لوكالة "سبوتنيك"، أن "يكون المسلحين من قوة حماية الجنوب".

وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.