سفينتان حربيتان أميركيتان تبحران في بحر الصين الجنوبي

قال الجيش الأميركي إن سفينتين حربيتين أبحرتا قرب جزء تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي اليوم الإثنين، في خطوة قد تثير غضب بكين في وقت تشهد فيه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توتراً.

وبحر الصين الجنوبي واحد من بين عدد متزايد من نقاط التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين والتي تشمل أيضاً حرباً تجارية بين الجانبين والعقوبات الأميركية وتايوان.

وقال متحدث عسكري أميركي، إن المدمرتين المزودتين بصواريخ مواجهة بريبل وتشونج هون أبحرتا على بعد 12 ميلاً بحرياً من جافين وجونسون ريفز في جزر سبراتلي.

وقال الكوماندر كلاي دوس المتحدث باسم الأسطول السابع إن هذا "المرور البريء" استهدف" تحدي المطالب البحرية المفرطة والحفاظ على إمكانية الوصول إلى الممرات المائية التي يحكمها القانون الدولي".

اقرأ أيضاً.. الفلبين تتعهد بحماية مناطقها في بحر الصين الجنوبي