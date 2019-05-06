الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحبة السمو الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلاً عن بيان الديوان الملكي، أن صلاة الجنازة ستقام اليوم بعد صلاة العصر في جامع الأمير تركي بن عبدالعزيز في مدينة الرياض.

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