ترامب: الولايات المتحدة تدعم إسرائيل 100%

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ إسرائيل تحظى بدعم واشنطن الكامل بعدما قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيليّة قطاع غزة ردّاً على إطلاق صواريخ منه.
وكتب ترامب على تويتر "مرّةً جديدة، تُواجه إسرائيل وابلاً من الهجمات الصاروخيّة القاتلة من جانب حركتَي حماس والجهاد الإرهابيّتين. نحن ندعم إسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها".
وارتفع عدد الشهداء جراء التّصعيد العنيف بين إسرائيل وقطاع غزة منذ السبت، إلى 23 فلسطينيّاً، بينما قتل أربعة في الجانب الإسرائيلي، وسط مخاوف من تطوّر الأحداث إلى حرب جديدة بين الطرفين.
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