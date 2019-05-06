شكرا لقرائتكم خبر عن وزير زراعة سابق يفوز برئاسة بنما والان مع التفاصيل

أعلنت المحكمة الانتخابية في بنما، فوز وزير الزراعة السابق لورينتينو نيتو كورتيزو، في انتخابات الرئاسة التي جرت في البلاد، أمس الأحد، حسبما نشرت رويترز .

وحصل كورتيزو على 95% من الأصوات بعد سباق متقارب على نحو غير متوقع.

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وجاء مرشح حزب التغيير الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط، رومولو رو، في المركز الثاني بفارق نقطتين، لكنه لم يعترف بعد بهزيمته.

وتعتبر هذه النتائج مبدئية، وسَيليها إعلان رسمي بنتيجة الانتخابات.

وسيرث الرئيس المقبل واحدًا من أسرع الاقتصاديات نموًا في العالم، والذي تبدي الصين اهتمامًا متزايدًا به، لكنَّ هناك -أيضًا- ضغوطًا متزايدة لخفض الهوة بين الفقراء والأغنياء وتنقية الحياة السياسة في أعقاب فضيحة الفساد التي ضمت شركة ”أودبريشت“ البرازيلية للإنشاءات وتسريب وثائق بنما.