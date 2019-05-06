جون بولتون محذرا إيران: أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة"

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قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط، كي تبعث برسالة واضحة لإيران، أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة"، وفقا للعين الإخبارية. وأضاف بولتون أن هذا القرار اتخذ "ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلقة والمتصاعدة"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني، ولكننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم، سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري أو القوات النظامية الإيرانية.

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