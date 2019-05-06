صور| "من مضيفة طيران لزوجة الملك".. تعرف على ملكة تايلند الجديدة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press بالصور| من مضيفة طيران إلى زوجة الملك.. تعرف على ملكة تايلاند الجديدة

في حفل زفاف مفاجئ شهدته تايلاند خلال الأيام القليلة الماضية، تزوج ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن، من الجنرال سوثيدا فاجيرالونجكورن نا أيوديا، نائب قائد حرسه الشخصي، ليمنحها لقب ملكة تايلاند، وذلك قبل تتويجه بشكل رسمي لاستلام عرش البلاد، اليوم.

ورغم الصور التي جمعت ملك تايلاند، صاحب الـ66 عامًا، بـ"سوثيدا" التي تنبأ البعض من خلالها بوجود علاقة بينهما، إلا أن الملك لم يعلن أي شيء بشكل رسمي عن هذه العلاقة، إلا بعدما بث التلفزيون الرسمي لقطات من حفل الزفاف المفاجئ.

وحضر حفل الزفاف أفراد من العائلة المالكة ومستشارو القصر الملكي، وشهد الحفل الطقوس الرسمية حيث ظهر الملك وهو يصب الماء المقدس على رأس الملكة سوثيدا، قبل أن يوقع كلاهما على سجل الزواج. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وملك تايلاند سبق له الزواج ثلاث مرات، ولديه سبعة أطفال، لكن وسائل الإعلام أظهرت بعض الصور التي جمعت بين الملك و"سوثيدا" على مدار عدة سنوات، فعلى سبيل المثال ظهرت "سوثيدا" بجانب "فاجيرالونجكورن" في العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة مراسم حرق جثة الملك الأب الراحل. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد استعدادات مسلمي باكستان لاستقبال شهر رمضان انتشر المسلمون في مدينة روالبندي الباكستانية في الأسواق والمتاجر، من أجل تخزين الطعام ضمن استعداداتهم لبدء صيام شهر رمضان المبارك. وعادة ما ترتفع أسعار السلع خلال شهر رمضان، ولا سيما أسعار التمور أحد أهم المواد للمسلمين في رمضان، الأمر الذي دفع بالناس لإخطار الحكومة في وقت مبكر. وقال شاكيل عباسي من أبوت آباد: "لا يمكن للأفرد (الفقراء) تحمل سعر التمور المرتفع. نناشد الحكومة أن تخفض الأسعار". وعادة ما تعلن السلطات المحلية عما يسمى "باقة رمضان" للمساعدة في تخفيف بعض الزيادات في أسعار السلع الأساسية، مثل الدقيق والسكر والتمر والحليب والفواكه والخضروات. ويبدأ أول أيام شهر رمضان في اليوم التالي لرؤية هلال القمر، الذي يمثل بداية شهر قمري جديد. ومن المتوقع أن يبدأ ​​هذا العام في الفترة ما بين 6 إلى 7 أيار/مايو في باكستان. للمزيد على يورونيوز: شاهد: بيروت تستعد لاستقبال شهر رمضان في ظل أزمة اقتصادية خانقة Euronews (Ar)

شاهد: زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريب على توجيه ضربات ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، السبت، إن كوريا الشمالية أجرت "تدريبا على توجيه الضربات" لراجمات الصواريخ متعددة الفوهات والأسلحة التكتيكية الموجهة في بحر الشرق، في تدريب عسكري أشرف عليه الزعيم كيم جونغ أون. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الهدف من التدريب هو اختبار أداء "راجمات الصواريخ بعيدة المدى المتعددة الفوهات ذات العيار الضخم، والأسلحة التكتيكية الموجهة، من قبل وحدات الدفاع". وأضاف التقرير أن كيم أصدر أمرا بإطلاق النا،ر وشدد على ضرورة "زيادة القدرة القتالية من أجل الدفاع عن السيادة السياسية، والاكتفاء الذاتي الاقتصادي" لكوريا الشمالية في مواجهة التهديدات والغزوات. وجاء البيان بعد يوم من أحدث إطلاق لقذائف، والذي فسره محللون على أنه محاولة للضغط على الولايات المتحدة لتقديم تنازلات في المفاوضات الرامية إلى إنهاء البرنامج النووي الكوري الشمالي، بعد إخفاق قمة في فبراير/شباط. "الاتفاق سيتم.." وحثت الرئاسة في كوريا الجنوبية بيونغ يانغ على الكف عن القيام بمزيد من هذه الأفعال، في أحد أشد البيانات لهجة منذ شرعت الكوريتان في جهود للمصالحة أوائل العام الماضي. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة في سول في بيان: "نشعر بقلق شديد بشأن أحدث إجراء للشمال". وأضافت أنه ينتهك اتفاقا عسكريا بين الكوريتين. وتابعت المتحدثة قائلة، بعد اجتماع حضره وزير الدفاع ومستشارو الأمن بالرئاسة ورئيس المخابرات، "نتوقع من كوريا الشمالية المشاركة بفعالية في الجهود الرامية لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي على وجه السرعة". وفي تغريدة على تويتر، صباح السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يزال يثق في أن بإمكانه التوصل لاتفاق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقال الرئيس الأمريكي: "اعتقد أن كيم جونغ أون يدرك تماما الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكوريا الشمالية، ولن يفعل شيئا يعطلها أو يقضي عليها. وهو يعرف أيضا أنني معه ولا أرغب في النكوص بوعدي معه. الاتفاق سيتم!". وأحجم متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق على النشاط العسكري الكوري الشمالي، وأحال رويترز إلى تغريدة ترامب. "تداعيات غير مرغوب فيها.." وتوقفت المحادثات بعد قمة ثانية بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي في هانوي في فبراير/شباط، والتي لم يتمكنا خلالها من التوصل إلى اتفاق على إنهاء برنامج بيونغ يانغ النووي مقابل تخفيف العقوبات. وقال مكتب هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إن القذائف، التي انطلقت من مدينة وونسان على الساحل الشرقي في التاسعة صباحا تقريبا (منتصف الليل بتوقيت جرينتش)، قطعت مسافة تراوحت بين 70 كيلومترا و200 كيلومتر باتجاه الشمال الشرقي. وأضاف المكتب أنه يجري تحليلا مشتركا مع الولايات المتحدة بشأن الإطلاق. ويقول خبراء إن القذائف انطلقت من قاذفات صواريخ متعددة الفوهات على ما يبدو، وإنها ليست صواريخ باليستية. وأجرت كوريا الشمالية آخر عملية إطلاق لصاروخ في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، وكان صاروخا باليستيا عابرا للقارات. وبعد هذه التجربة بقليل، أعلنت بيونغ يانغ استكمال بناء قوتها النووية، ثم لوحت بغصن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. لكن نائب وزير خارجية كوريا الشمالية أنذر واشنطن يوم الثلاثاء بأنها ستواجه "تداعيات غير مرغوب فيها" إذا لم تطرح موقفا جديدا في محادثات نزع السلاح النووي بحلول نهاية العام. رسالة وأثار ترامب ملف كوريا الشمالية خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة. وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب أبلغ بوتين عدة مرات "بضرورة وأهمية تدخل روسيا واستمرارها في الضغط على كوريا الشمالية حتى تفكك سلاحها النووي". وخلال قمة مع بوتين في أواخر أبريل/نيسان، قال الزعيم الكوري الشمالي إن السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية يعتمد على الولايات المتحدة، محذرا من أن حالة العداء قد تعود بسهولة. للمزيد على يورونيوز: شاهد: "استقبال الأبطال" للزعيم الكوري بعد عودته من روسيا كيم يمهل الولايات المتحدة حتى نهاية العام ويحذر من عودة التوتر وقال هونغ مين الباحث الكبير في معهد كوريا للوحدة الوطنية: "أرادت كوريا الشمالية أن تبعث برسالة عن الضمانات الأمنية إلى واشنطن على لسان بوتين، لكن القمة لم تنجح في إحداث تغيير في الموقف الأمريكي مما دفع كوريا الشمالية إلى اتخاذ إجراء أقوى اليوم". وقالت وزارة الخارجية في سول إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج-وها اتفقا خلال مكالمة هاتفية يوم السبت على "الرد بحذر" على أحدث عمليات الإطلاق ومواصلة الاتصالات. وقالت ساندرز: "نحن على علم بما قامت به كوريا الشمالية هذا المساء. سنواصل المراقبة وفقا لما تقتضيه الضرورة". وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن بومبيو أجرى محادثات أيضا مع وزير الخارجية تارو كونو، واتفقا على التنسيق وتبادل المعلومات سويا ومع كوريا الجنوبية. وأضافت الوزارة في بيان: "في هذه المرحلة، لم نتأكد من أي موقف من شأنه التأثير فورا على الأمن القومي لليابان". Euronews (Ar)

مقدونيا الشمالية: بدء التصويت في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة يدلى الناخبون في مقدونيا الشمالية بأصواتهم، اليوم الأحد، في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة، والتي تهيمن عليها انقسامات عميقة بسبب تغيير في اسم البلاد تم الاتفاق عليه مع اليونان، وفتح الطريق أمام انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وكانت اليونان قد طالبت أن تغير تلك الجمهورية الصغيرة اليوغوسلافية سابقا اسمها، قائلة إنه يتضمن مطالبة ضمنية بالسيادة على إقليمها الشمالي الذي يسمى أيضا مقدونيا. وتم التصديق رسميا على الاسم الجديد في وقت سابق من العام الجاري. ولكن ظل هذا الاتفاق يثير انقساما بين المقدونيين، وطغى على كل القضايا الأخرى خلال الحملة لتلك الانتخابات التي يحق لنحو 1.8 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم فيها، لاختيار رئيس للبلاد من بين المرشحين الاثنين اللذين وصلا إلى الجولة الثانية. وكان ستيفو بينداروفسكي، مرشح الائتلاف الحاكم الذي شغل مناصب عامة لفترة طويلة، ومنافسته الرئيسية الأستاذة الجامعية جوردانا سيلجانوفسكا-دافكوفا مرشحة الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية، قد تعادلا في الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوعين. وفي جولة الإعادة يتوقع محللون سياسيون تقدم بينداروفسكي، الذي من المتوقع أن يحظى بدعم الناخبين من ثاني أكبر حزب ألباني، والذي جاء مرشحه بليريم ريكا في المركز الثالث في الجولة الأولى. وقال بينداروفسكي لأنصاره خلال تجمع حاشد: "إننا في منتصف الطريق نحو الانضمام بشكل كامل لحلف شمال الأطلسي، وفي خلال شهرين نتوقع تحديد موعد لبدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي". وتعارض سيلجانوفسكا-دافكوفا اتفاقية تغيير الاسم، ولكنها مؤيدة أيضا للاتحاد الأوروبي. وقد اتهمت الحكومة بالتلكؤ في الإصلاحات الاقتصادية. للمزيد على يورونيوز: مقدونيا الشمالية على موعد مع أول انتخابات رئاسية بعد تغيير اسمها مقدونيا تغير اسمها رسميا وتنضم لحلف شمال الأطلسي ويعد منصب الرئيس في مقدونيا شرفيا إلى حد كبير، ولكن الرئيس يعمل قائدا أعلى للقوات المسلحة ويوقع أيضا على القوانين التي يقرها البرلمان. لكن ليس للرئيس سلطة وقف تعديلات دستورية أقرها البرلمان هذا العام بأغلبية الثلثين للسماح بتغيير اسم البلاد. وأدى رفض الرئيس القومي المنتهية ولايته جورج إيفانوف التوقيع على بعض مشروعات القوانين التي أجازها البرلمان إلى تأخير تنفيذ بعض القوانين الرئيسية، ومن بينها قانون بشأن توسيع استخدام اللغة الألبانية بعد 18 عاما من انتفاضة قام بها المنحدرون من أصل ألباني والتي دفعت البلاد إلى حافة حرب أهلية. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO شاهد.. موكب ملك تايلاند الجديد في شوارع بانكوك Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وظل العلاقة بينهما في تكتم شديد حتى فاجئ الملك الجميع بزواجه من "سوثيدا" قبل أيام قليلة، ويعرض "هن" بعض المعلومات عن ملكة تايلاند الجديدة وعن تطور علاقتها بالملك، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

- ولدت في عام 1978، وتبلغ من العمر 41 عامًا.

- درست فنون الاتصال، وفي العام 2000 تخرجت في جامعة رقاد السيدة العذراء الكاثوليكية الخاصة، ببانكوك.

- بدأت عملها كمضيفة طيران في شركة الخطوط الجوية الدولية التايلاندنية.

- ومع بداية العام 2010 انضمت "سوثيدا" إلى صفوف الجيش التايلاندي، برتبة ملازم ثاني. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

- يبدو بأن "سوثيدا" كانت متميزة بين صفوف الجيش التايلاندي، فسرعان ما تمت ترقيتها لرتبة مقدم، وحصلت على وسام "الفيل الأبيض"، وذلك لولائها ومسئوليتها.

- يرجع البعض بأن علاقتها العاطفية مع "فاجيرالنجكورن"، بدأت منذ أن كان أمير، فكان وقتها طيار، وبدأت تتسرب بعض الصور التي جمعت بينهما، لكن لم يعترف الإعلام الرسمي بأي وجود علاقات شخصية بينهما. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

- وفي العام 2016، كان بداية تطور ملحوظ في علاقتها العاطفية بالأمير فاجيرالنجكورن، حيث تم توصيفها بـ"قرينة الأمير" و"سيدة قلبه"، حيث بدأت صورهما تتسرب لوسائل الإعلام.

- في أكتوبر 2016، تم تعيين "سوثيدا" لمنصب قائد وحدة العمليات الخاصة في الحرس لملكي برتبة جنرال، بأمر من ولي العهد فاجيرالونجكورن، بعد وفاة والده الملك بوميبول أدولياديج. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

- تولت "سوثيدا" بعد ذلك منصب قائد الإدارة الملكية للضباط المعاونين بالنيابة.

- وفي أكتوبر لعام 2017 منحت "سوثيدا" وسام "تشولا تشوم كلاو" من الدرجة الأولى، وهو وسام يمنح لأفراد العائلة الحاكمة والزعماء الأجانب وأعضاء الحكومات الأجنبية.