شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية إماراتية تفضح "إعلاميى الجزيرة":سقطوا فى بئر الخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبى، إعلامى قناة الجزيرة القطرية، مشيرة إلى أن هؤلاء المذيعين يتجاوزون الجرائم التى يرتكبها رجب طيب أردوغان.

وقالت مريم الكعبى، فى سلسلة تغريدات لها عبر حسابها الشخصى على "تويتر"، إن تصفية المناضل الفلسطيني زكي مبارك المطلوب من إسرائيل فى سجون تركيا وتجاوز زمرة الريان – فى إشارة إلى جمال الريان مذيع الجزيرة - والقاسم – فى إشارة إلى فيصل القاسم - وتنظيم جزيرة الشيطان هذه القضية الإنسانية والسياسية هو الخزى والعار ، وسقوطهم المروع في بئر الخيانة هو إعلان آخر عن متاجرتهم بالقضية الفلسطينية وتثبيت لمهمة المرتزقة الذى يؤدونه بمهارة.

وأضافت الإعلامية الإماراتية: ما يثير الغثيان أن هنالك من ما زال يصدق أن زمرة الريان والقاسم وخديجة وعملاء الدولار لديهم قضية يدافعون عنها ما زال البعض يظن بأن القضية الفلسطينية تعني لتلك الزمرة أكثر من ورق بنكنوت يحركهم ليحركوا خلفهم حشود بغسيل الأدمغة والتغييب والمزايدات على القضية.

Advertisements

وتابعت مريم الكعبى: زمرة الريان والقاسم منشغلة عن قضية زكي مبارك بحشد العداء ضد دول المقاطعة، ومنشغلة عن هذه القضية الإنسانية والسياسية بما يُؤْمِن لها مزيد الفرص للمزايدة على القضية الفلسطينية والتكسب من وراءها.