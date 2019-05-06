شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.."خطة البرلمان" تناقش الموازنة العامة الخاصة بوزارة التربية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، لاستكمال مراجعة الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالى 2019/2020، حيث تناقش موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، و موازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وتستكمل اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة موازنة وزارة الصحة والسكان وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويوم الأربعاء تناقش موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، وموازنة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

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