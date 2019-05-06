شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: الإفراج عن الغارمين رسالة طمأنينة للشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل في حزب الوفد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 89 غارمًا وغارمة من بينهم 13 سيدة، ليعودوا لحياتهم الطبيعية وسط أهلهم في شهر رمضان المبارك.

وأشارت "العبسي" فى بيان إلى أن اتجاه القيادة السياسية في مصر إلى خلو السجون من الغارمات يعد دليلًا على شعورهم بالمسئولية تجاه البسطاء والفقراء من العائلات المصرية.

وأعربت "العبسي" عن سعادتها بهذه القرارات الإنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "ده مش جديد على السيسي وننتظر منه المزيد من القرارات الحكيمة".

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ووصفت "العبسي" الإفراج عن الغارمين والغارمات بأنه رسالة طمأنينة للشعب المصري، خاصة للطبقات الوسطى ومحدودي الدخل، ما يدل على إحساس القيادة السياسية بنبض الشسارع المصري.

وطالبت "العبسي" بعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للغارمين والغارمات حتى لا يعودوا للسجون مرة أخرى، من أجل لم شمل الأسر المصرية، وعدم تعرضهم للمهانة من أجل القليل من الأموال التي يتداينون بها.

ودعت "العبسي" الدولة إلى تبني جميع الشباب ومحدودي الدخل ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة من أجل حمايتهم من الدين.