شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد: رغبة الحكومة فى جذب استثمارات أجنبية تتطلب تشريعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أطلق تصريحات علي هامش فعاليات الدورة ال27 لمنتدي الإقتصاد العربي المنعقد فعالياته بمدينة بيروت اللبنانية؛ فيما يتعلق بمساعي الدولة المصرية لجذب استثمارات تقارب قيمتها 200 مليار دولار خلال فترة الأربع سنوات القادمة بحد أقصى.

وأشار "فؤاد" فى بيان له، إلى أن تلك الاستثمارات التي تعد قيمتها ضخمة للغاية مقارنة بحجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تستقطبه القارة الإفريقية بالكامل والذي يبلغ قيمته من 45 ل55 مليار دولار؛ منها ما يقرب من 6 ل 10 مليار دولار استثمارات بالدولة المصرية وذلك وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2018.

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وأكد "فؤاد" أن تلك التصريحات وإن كانت تصريحات محمودة وتنطوي علي حسن النية وتجسد مساعي الحكومة في زيادة الاستثمارات الأجنبية وحل أزمة العملة الصعبة؛ الا أن جذب استثمارات أجنبية سنوية توازي الاستثمارات الأجنبية في قارة إفريقيا بالكامل يحتاج إلى النظر لبعض المعطيات الفنية قبل الحديث عن جذب تلك الاستثمارات الضخمة ومنها على سبيل المثال أن البنية التحتية للدولة المصرية والمناخ الاستثمارى والتشريعات الحالية لا تستوعب مثل هذا الرقم من الاستثمارات في تلك المدة بالإضافة الي عدم توافر الفرص الاستثمارية التي تستوعب هذا الرقم.

وثمن "فؤاد" القفزة العظيمة في مجال خدمة المستثمرين وتسهيل الإجراءات التي تشهدها وزارة الاستثمار مؤكدا أن المناخ العام يحتاج الي مزيد من الإجراءات لاستيعاب قرابة التريليون جنيه سنويا التي صرح بها رئيس الوزراء.

وتقدم "فؤاد" بطلب إحاطة في هذا الشأن موجه لرئيس الوزراء، ووزير الإستثمار والتعاون الدولي، وطالب بإحالته إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لبحثه ودراسة أبعادة من النواحي الفنية اإتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.