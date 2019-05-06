التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل بوساطة مصرية

كتب: وكالات
أعلن مسؤولون، اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل فلسطينية، بعد وساطة من مصر لإنهاء التصعيد الأخير في العنف بقطاع غزة وجنوب إسرائيل، بحسب "سكاي نيوز".
ونقلت "رويترز"، عن مسؤول فلسطيني مطلع، إن "تفاهم وقف إطلاق النار يبدأ اليوم الاثنين في الساعة 4.30 صباحا "01.30 بتوقيت غرينتش"، وقتل 25 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي بوسط قطاع غزة مساء الأحد، في أخطر تصعيد في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ حرب العام 2014.
وشنّت إسرائيل سلسلة ضربات ردًّا على إطلاق...
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