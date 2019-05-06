أعلنت الرئاسة المالية قائمة أعضاء ​الحكومة​ التي يرأسها بوبو سيسي، والتي تتكون من 38 عضوا. ووفقا لوكالة الأنباء المالية الرسمية فالحكومة ​الجديدة​ يتولى فيها رئيس الوزراء (45 عاما) والذي عمل في ​البنك الدولي​ حتى عام 2008، حقيبة ​الاقتصاد​ والمالية. وكان رئيس وزراء السابق سوميلو بوبيي مايغا قد تقدم باستقالته للرئيس أبوبكر كيتا في التاسع عشر أبريل الماضي قبيل مناقشة البرلمان المالي لمقترح لسحب الثقة عنه بعد تدهور الوضع الأمني بشكل مقلق، حيث قتل 160 شخصا في شهر مارس الماضي خلال خلافات قبلية شهدتها منطقة موبتي وسط مالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة المالية تعلن قائمة أعضاء الحكومة التي يرأسها بوبو سيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.